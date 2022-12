Tragisches Unglück in Hessen: Dreijährige stirbt bei Kollision mit Zug

Bei einem schrecklichen Ereignis in Hessen hat ein dreijähriges Mädchen das Leben verloren. An einem Bahnhof im Kreis Marburg ist es zu einem Zugunglück gekommen.

Lahntal/Marburg - Ein tragischer Unfall in Mittelhessen hat ein kleines Mädchen im Alter von drei Jahren das Leben gekostet. Das Unglück ereignete sich Mittwoch (7. Dezember) abends nach 17 Uhr an einem Fußgängerübergang in Lahntal-Sarnau, wenige Kilometer nordwestlich der Kleinstadt Marburg.

Hessen: Dreijährige kommt bei tragischem Zugunglück nahe Marburg ums Leben

Das Kind war im Beisein der Mutter und eines weiteren Kleinkindes, das sich in einem Kinderwagen befand. Als es zu dem tödlichen Vorfall kam, war an der Stelle ein Regionalzug der Kurhessenbahn auf der Fahrt von Bad Laasphe nach Marburg unterwegs. Ob es sich bei dem tragischen Ereignis um eine Kollision zwischen Zug und Kind handelt, oder das Mädchen womöglich durch den Sog zu Schaden kam, ist zum aktuellen Zeitpunkt angeblich noch Gegenstand von Ermittlungen, so die Kriminalpolizei.

Medienberichten zufolge war die Regionalbahn gerade von dem weniger als 500 Meter entfernten Bahnhof in Hessen angefahren, als der Zugführer eine Notbremsung einleiten musste. Das Leben des kleinen Mädchens konnte leider dennoch nicht gerettet werden.

Tragisches Unglück in Mittelhessen: An einem Bahnübergang im Kreis Marburg-Biedenkopf ist ein kleines Mädchen ums Leben gekommen (Symbolbild). © Fotostand/Freitag/Imago

Wenige Tage zuvor hatte sich auf einer Zugstrecke in Sachsen-Anhalt ein weiteres Zugunglück ereignet, bei dem es ein Todesopfer und mehrere Verletzte gab.

Kleinkind stirbt an Bahnübergang bei Marburg - Augenzeuge schildert tragisches Unglück

Wie Bild.de schildert, befinde sich der Bahnübergang in Lahntal-Sarnau in einer leichten Kurve, daher würde bei Zügen ein Warnsignal ertönen, das Personen im Umkreis aufmerksam machen soll. Das Portal zitiert einen Augenzeugen: „Ich habe auf einmal lautes Schreien gehört. Darauf schaute ich zum Fenster raus. Der Zuganfang war vielleicht 50 Meter vom Bahnübergang stehen geblieben, der Rest des Zuges stand auf der anderen Seite des Bahnübergangs. Die Mutter hat geschrien, beugte sich über ihr Kind, das direkt neben dem Gleis lag.“

Das verunglückte Kind und seine Familie sollen angeblich aus Syrien stammen und erst im Sommer in den Ort gezogen sein. Laut RTL.de handelt es sich bei dem Unglücksort um einen relativ neuen Bahnübergang, der erst vor etwa zwei Jahren dorthin gebaut wurde. (PF)