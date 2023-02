Fiel kaum jemandem auf: Markus Lanz setzt nach Trennung von Ehefrau im ZDF ein Ring-Zeichen

Von: Raffaela Maas

In seiner Talkshow am Dienstagabend setzte TV-Moderator Markus Lanz nach seiner Trennung ein klares Zeichen. © ZDF/ Screenshot

Nach der Trennung von Noch-Ehefrau Angela setzt Lanz in seiner Talk-Sendung am Dienstabend ein unauffälliges, jedoch eindeutiges Zeichen.

Berlin - Am Dienstagnachmittag machte TV-Moderator Markus Lanz (53) über seinen Anwalt die Trennung von seiner Ehefrau Angela (40) bekannt. Christian Schertz bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass sich die beiden bereits vor geraumer Zeit getrennt haben.

Markus Lanz: Nach Trennung von Ehefrau Angela setzt er ein Zeichen im TV

Bislang äußerten sich weder Markus Lanz noch seine Ehefrau Angela zu der Trennung. Trotzdem setzte Lanz bereits am selben Abend der Bekanntgabe der Trennung ein subtiles, jedoch aussagestarkes Zeichen im TV. In seiner ZDF-Talkshow trug der Moderator am Dienstagabend seinen Ehering nicht mehr. Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte er den Schmuck noch am Finger. Insofern war dieser Schritt offenbar eine Reaktion auf die öffentliche Berichterstattung.

Nach zwölf Jahren Ehe: Markus Lanz und Angela sind jetzt getrennt

Kennengelernt hat sich das Paar 2008. Die Hochzeit folgte wenige Jahre später, 2011 gaben sich Markus Lanz und Angela in Südtirol das Ja-Wort und sind demnach seit 12 Jahren verheiratet. Im Interesse der gemeinsamen Kinder bat Anwalt Christian Schertz darum, die Privatsphäre seines Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen zur Trennung Abstand zu nehmen.

In seiner Talksendung am Dienstagabend sorgte ein Gespräch mit der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei Sahra Wagenknecht für Unverständnis. Sie bezeichnete Deutschland bei „Markus Lanz“ als Kriegspartei. Für ihre drastischen Worte erntete sie vor allem Kritik. (rrm)