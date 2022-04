12,2 Prozent aller Autos in MV haben großen Hubraum

Zahlreiche Autos fahren auf einer Straße. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

In Deutschland hat fast jedes siebte Auto einen Hubraum mit mehr als 2000 Kubikzentimetern. Wer ein solches Auto fährt, verbraucht oftmals auch mehr Sprit. Mecklenburg-Vorpommerns Autohalter setzen sich bei leistungsstärkeren Autos von der bundesweiten Masse ab.

Flensburg - Autofahrer im Mecklenburg-Vorpommern besitzen weniger oft Autos mit großem Hubraum als in anderen Teilen von Deutschland. So waren in Mecklenburg-Vorpommern 12,2 Prozent aller Autos Wagen, die einen Hubraum von 2000 Kubikzentimetern oder mehr hatten, wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Der Anteil am Gesamtbestand der zugelassenen Fahrzeuge war demnach niedriger als der Bundesdurchschnitt von 14,0 Prozent.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern gab es nur in Sachsen-Anhalt (10,1 Prozent), Sachsen (10,3 Prozent) und Thüringen (10,4 Prozent) anteilig weniger Autos mit großem Hubraum in Relation zum Gesamtbestand. Den höchsten Anteil von Pkw mit einem Hubraum von mindestens 2000 Kubikzentimetern gab es in Hamburg (15,6 Prozent), Baden-Württemberg (15,5 Prozent) und Schleswig-Holstein (15,4 Prozent).

Der Hubraum ist eine technische Kenngröße und im Fahrzeugschein unter der Schlüsselnummer P.1 aufgeführt. Er fließt neben Abgasnorm und Schadstoffklasse auch bei der Berechnung der Kfz-Steuer ein. dpa