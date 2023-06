13-Jährige nach mutmaßlichem Drogenkonsum in Lebensgefahr

Ein 13-jähriges Mädchen aus Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwebt nach der mutmaßlichen Einnahme von Drogen in Lebensgefahr. Eine 15-Jährige sei auf dem Weg der Besserung, teilte die Polizei am Montag mit. Sie liege ebenfalls in einer Klinik.

Altentreptow - Die beiden haben demnach mutmaßlich vergangene Woche Drogen konsumiert. Es habe sich wahrscheinlich um eine Ecstasy-Tablette mit extrem hohem Wirkstoffgehalt gehandelt, möglicherweise die gefährliche Droge „Blue Punisher“. Ob dem so ist, müssten weitere Untersuchungen zeigen.

„Ob die Schülerinnen eine Überdosis genommen haben, muss ebenfalls noch ermittelt werden.“ Je nach Körperzustand und Droge könne auch schon die Einnahme einer Pille lebensbedrohlich sein. Zu klären sei auch, von wem die beiden Mädchen die mutmaßlich eingenommenen Drogen bekommen hätten.

Die Polizei warnte in dem Zusammenhang eindringlich vor dem Konsum von Betäubungsmitteln - „egal welcher Art und egal in welchem Alter“. Es sei zu vermuten, dass die von den Mädchen mutmaßlich eingenommenen Drogen weiter kursierten. Mehrere Beamte wollten an diesem Dienstag in der Schule der beiden Mädchen in Altentreptow mit den Schülern über die Gefahren des Drogenmissbrauchs sprechen. dpa