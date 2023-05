16-Jähriger niedergestochen: Plädoyers in Prozess geplant

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess wegen versuchten Totschlags gegen drei junge Männer fortgesetzt. Die Kammer will noch einen Gutachter und dann die Plädoyers beider Seiten und des Nebenklägers anhören. Einem 20-Jährigen, dessen 18-jährigem Bruder und einem 22-jährigen Bekannten werden versuchter Totschlags und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Neubrandenburg - Der 20-jährige Hauptangeklagte hatte die Messerstiche gegen das 16 Jahre alte Opfer bereits gestanden.

Der Vorfall hatte sich am 1. November in der Oststadt von Neubrandenburg ereignet. Der 16-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem an Hals und Bauch, konnte aber durch eine Notoperation gerettet werden. Auf einen Begleiter von ihm wurde zudem eingeschlagen.

Hintergrund des Angriffs war unter anderem eine angebliche Vergewaltigung, von der die damalige Freundin des Hauptangeklagten gesprochen hatte. Das sei aber erfunden gewesen, hatte die 13-Jährige vor Gericht eingeräumt. Falls es der Prozessverlauf zulässt, könnten am Donnerstag auch noch Urteile verkündet werden, hieß es. dpa