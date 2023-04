16-Jähriger niedergestochen: Prozess soll früher enden

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Der Prozess wegen versuchten Totschlags gegen drei Männer aus Neubrandenburg soll nach ersten Geständnissen früher enden als geplant. Nach dem bisherigen Verlauf könnten Urteile im Mai verkündet werden, wie eine Sprecherin des Landgerichtes am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Bisher waren Verhandlungstermine bis Mitte Juni geplant. Ein 20-Jähriger, sein 18-jähriger Bruder und ein 22-jähriger Freund sind wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Neubrandenburg - Sie sollen das 16 Jahre alte Opfer und dessen Begleiter am 1. November am Abend in der Oststadt Neubrandenburgs abgepasst und attackiert haben.

Der 16-Jährige erlitt Stiche an Hals, Bauch und Armen. Sein Begleiter bekam Schläge von dem Trio, konnte aber fliehen. Der 20-jährige Hauptangeklagte hatte im Prozess gestanden, mit dem Messer mehrfach zugestochen zu haben. Man habe mit dem Opfer „ein paar Dinge klären wollen“. Der 18-Jährige hatte gestanden, zugeschlagen zu haben.

Hintergrund des Angriffs waren nach Zeugenangaben Behauptungen zweier Mädchen. Eine 16-Jährige - die Ex-Freundin des Opfers - soll verlangt haben, dass der Attackierte „bluten soll“, weil er sie Wochen vorher verlassen hatte. Eine Andere - damals die Freundin des Hauptangeklagten - hatte behauptet, dass sie vom Opfer vergewaltigt wurde. Das habe sich später als Lüge erwiesen, sagte der Hauptangeklagte.

Dem Trio soll auf den 16-Jährigen auch eingetreten haben, als er am Boden lag. Das wurde bisher bestritten. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt gefunden und musste notoperiert werden. Es überlebte nur knapp und leidet bis heute an den psychischen Folgen. Die Polizei hatte das Trio am nächsten Morgen durch Hinweise aufgespürt. Der Prozess wird am 13. April fortgesetzt. dpa