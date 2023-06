16-Jähriger und 40-Jährige siegen bei HKB-Treppenlauf

Das "Haus der Kultur und Bildung" (HKB) am Marktplatz in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern). © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Ein 16-jähriger Jugendlicher und eine 40 Jahre alte Frau haben den diesjährigen Treppenlauf im Turm des Hauses der Kultur und Bildung (HKB) in Neubrandenburg gewonnen. Der Neubrandenburger Janno Barck war unter 112 Startern am Wochenende mit 1:02,76 Minuten der mit knapp einer Sekunde Abstand Schnellste der Männer, wie ein Sprecher der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft am Montag sagte.

Neubrandenburg - Der denkmalgeschützte HKB-Turm am Markt ist rund 60 Meter hoch und hat 273 Stufen.

Bei den Frauen siegte die 1982 geborene Neubrandenburgerin Kristin Hoffmann mit 1:22,68 am Samstag vor der 22 Jahre alten Rostockerin Joanne Schiffer, die auf 1:23,38 Minuten kam. Der Vorjahressieger - der „härteste Feuerwehrmann Europas 2022“ Jens Lüdeke aus Niedersachsen - war diesmal nicht am Start. Er hält mit 56,48 Sekunden aus dem Vorjahr den Rekord bei diesem Treppenlauf, der nach Angaben der Veranstalter der einzige Freizeitlauf dieser Art im Nordosten ist. dpa