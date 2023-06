17:0 - Hansa Rostock lässt Elmenhorst keine Chance

Eine Eckfahne des FC Hansa Rostock. © Gregor Fischer/dpa

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sein erstes Testspiel souverän für sich entschieden. Beim Kreisoberligisten LSG Elmenhorst gewann die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz am Mittwoch mit 17:0 (6:0). Elmenhorst feierte sein 70-jähriges Bestehen, hatte - abgesehen vom verkündeten Stadionrekord von 2000 Zuschauern - aber wenig Grund zur Freude.

Elmenhorst - Neuzugang Serhat-Semih Güler (11. Minute, 16., 26.), Nils Fröling (24.), Dennis Dressel (30.), Kai Pröger (37.), Pascal Breier (51., 55., 67., 70., 71., 73., 87.), Lukas Hinterseer (60., 76.) und Morris Schröter (76., 89.) trafen für Rostock. Der Gala-Auftritt von Breier wurde nach seinem sechsten Treffer vom Elmenhorster Stadionsprecher mit den Worten „Lieber Pascal, langsam reicht es“ kommentiert.

Der erste Zweitliga-Spieltag wird vom 28. bis 30. Juli angepfiffen, den Spielplan will die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag veröffentlichen. Im DFB-Pokal spielt Rostock am 13. August (18.00 Uhr) beim FSV Frankfurt. dpa