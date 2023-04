17-Jähriger ohne Führerschein baut Unfall

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Jugendlicher ohne Führerschein hat das Auto seines Vaters so geparkt, dass es von alleine losgerollt und gegen ein Restaurant gestoßen ist. Das Auto und die Türscheibe des Lokals in Crivitz (Ludwigslust-Parchim) wurden bei dem Unfall am Ostersonntag beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Vor dem Restaurant hatte der 17-Jährige den Angaben nach den Parkhebel des Automatikwagens in die falsche Stellung gelegt.

Crivitz - Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Gegen den 17-Jährigen und dessen Vater wird nun ermittelt. dpa