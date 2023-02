18 Stunden nach Tanker-Unfall: A24 nach Berlin wieder frei

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein mit Kohlenstoffdioxid beladener und umgestürzter Tanklastzug hat die Autobahn zwischen Berlin und Hamburg 18 Stunden blockiert. Nun ist eine Richtung - die nach Berlin - wieder frei. Die Schadenssumme ist deutlich gestiegen.

Suckow/Pritzwalk - Nach dem Tanklaster-Unfall am Donnerstag auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg bei Suckow (Ludwigslust-Parchim) haben Autofahrer in Richtung Berlin wieder freie Fahrt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurde die Fahrtrichtung nach Südosten 18 Stunden nach dem Unfall wieder freigegeben. Auf der Fahrbahnseite nach Hamburg, wo der eigentliche Unfall passiert war, soll die A24 wegen Fahrbahnreparaturen noch bis Samstag gesperrt bleiben. Der Schaden liege mit rund 750.000 Euro etwa dreimal so hoch, wie am Anfang geschätzt.

Unweit der Landesgrenze zu Brandenburg bei Suckow war mittags ein mit Kohlenstoffdioxid beladener Tanklastwagen umgekippt, sodass die Autobahn gesperrt werden musste. Bei dem Unfall wurde der 66-jährige Fahrer des Tankzuges verletzt und kam in eine Klinik. Laut Polizei war das Fahrzeug nach rechts von der Fahbahn abgekommen. Die Ursache ist unklar. Der Fahrer hatte nach links gegengelenkt. Das Chemikalien-Fahrzeug war umgekippt und gegen die mittlere Leitplanke gerutscht. Der Tankkessel wurde laut Polizei leicht beschädigt, sodass Kohlensäure als Gas austrat.

Techniker versuchten zunächst, undichte Stellen am Behälter abzudichten. Ein Umpumpen in einen anderen Kesselwagen scheiterte aber. So musste der Tankwagen „langsam ausgasen“, also das Gas entweichen, weshalb die Beräumung bis in die Nacht dauerte, wie die Sprecherin sagte. dpa