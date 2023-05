180. DB-Bahnhof eröffnet: Stopp in Rövershagen bei Karls

Bahn

Nach drei Monaten Bauzeit hat die Deutsche Bahn (DB) die neue Bahnhof-Station „Rövershagen Karls Erlebnis-Dorf (Purkshof)“ in Betrieb genommen. Es ist der 180. DB-Bahnhof in Mecklenburg-Vorpommern. „Der Haltepunkt ist ein deutlicher Zugewinn für den Tourismus in der Region und auch für die Anbindung dieser ländlichen Region“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die am Freitag zu den rund 200 Fahrgästen des ersten einfahrenden Regionalzuges gehörte.

Rövershagen - Der DB-Konzernbevollmächtigte für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Alexander Kaczmarek, betonte, in Rövershagen sei mit relativ wenig Aufwand ein neuer Bahnhof und mit ihm ein hoher Mehrwert für eine ganze Region geschaffen worden. „Eine gute Bahnanbindung im ländlichen Raum trifft den Nerv der Menschen und der regionalen Wirtschaft.“

Der 100 Meter lange und 55 Zentimeter hohe Bahnsteig ist stufenfrei über eine Rampe von der Straße zu erreichen. Den größten Teil der Investition von rund 1,7 Millionen Euro für die neue Station in Rövershagen trug das Land Mecklenburg-Vorpommern, aber auch der Inhaber der Karls Erlebnis-Dörfer, Robert Dahl, sei an der Finanzierung beteiligt gewesen. Der neue Bahnhof steigere auch die Attraktivität von Karls als Arbeitgeber am Standort Rövershagen, so Dahl. dpa