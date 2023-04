19-jähriger Autofahrer mit 1,15 Promille rammt Streifenwagen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 19-jähriger Autofahrer ist in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Sonntagmorgen mit 1,15 Promille am Steuer von der Polizei erwischt worden. Zuvor versuchte der 19-Jährige sich der Polizeikontrolle durch schnelles Fahren und das Ausschalten seiner Fahrzeuglichter zu entziehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demmin - Außerdem fuhr der 19-Jährige bei seinem Fluchtversuch gegen den Streifenwagen der Beamten. Anschließend kam der Wagen von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Die Polizisten wurde nicht verletzt.

Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Wert von 1,15 Promille fest. Zudem gestand der junge Mann, Drogen genommen zu haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn laufen mehrere Ermittlungsverfahren. dpa