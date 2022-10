200 Gäste zum Fest zum Tag der Einheit in Schwerin erwartet

Mecklenburg-Vorpommern würdigt am Samstag (11.00 Uhr) mit einem Festakt im Schweriner Staatstheater den Tag der Deutschen Einheit, der sich am 3. Oktober zum 32. Mal jährt. Dazu werden etwa 200 Gäste erwartet. Neben geladenen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie Vertretern des Ehrenamtes konnten sich auch Bürgerinnen und Bürger zu der festlichen Veranstaltung anmelden.

Schwerin - Am Montag, dem eigentlichen Feiertag, wird in mehreren Orten des Landes mit lokalen Veranstaltungen der Tag der Einheit begangen. Dazu gehören Konzerte, Familienfeste und Ausstellungseröffnungen. Die Landesvertretung in Berlin lädt zum Tag der offenen Tür ein.

Gastgeberland für die zentralen Feierlichkeiten zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit ist Thüringen. Beim dreitätigen Bürgerfest in der Thüringer Landeshauptstadt präsentiert sich Mecklenburg-Vorpommern von Samstag an auf der sogenannten Ländermeile unter dem Motto „Vielfalt ist unsere Natur“. dpa