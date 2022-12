2022 deutlich weniger Kurzarbeitergeld ausgezahlt

Das Kurzarbeitergeld war in der Corona-Pandemie eines der wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Hilfsinstrumente. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde es jedoch in diesem Jahr deutlich weniger in Anspruch genommen.

Schwerin - Im Jahr 2022 wurde deutlich weniger Kurzarbeitergeld überwiesen als in den Vorjahren. Mit 63 Millionen Euro lag die Summe deutlich unter dem Jahr 2021 mit 572 Millionen Euro, wie die Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur mitteilte. Auch 2020 wurde inmitten der Corona-Pandemie mit 470 Millionen Euro noch ein Vielfaches ausgeschüttet.

Arbeitsagenturchef Markus Biercher ist dennoch froh über die Verlängerung des erleichterten Zugangs bis Ende Juni 2023. „Grundsätzlich: Kurzarbeitergeld ist ein bewährtes Instrument - auch in MV, denn es ist flexibel, sichert Beschäftigung und verhindert damit Arbeitslosigkeit“, sagte er. Arbeitslosigkeit wäre seinen Worten nach teurer.

Auch wenn man die Zahl der Beschäftigten betrachtet, zeigt sich, dass im zu Ende gehenden Jahr deutlich weniger vom Kurzarbeitergeld Gebrauch gemacht wurde. Der Pandemie-Höchststand war demnach im April 2020 erreicht, als 87.100 Menschen in 12.900 Betrieben im Nordosten vom Kurzarbeitergeld profitierten. Im Vergleich dazu waren den aktuellsten Werten aus dem August 2022 zufolge lediglich 343 Beschäftige in 41 Unternehmen betroffen.

In Bezug auf den zwischenzeitlichen Anstieg der Anzeigen für Kurzarbeit seit Juli appelliert Biercher daran, diesen in Relation zu betrachten: „Es besteht keinerlei Anlass zur Beunruhigung, dies ist Anstieg auf der Basis eines sehr geringen Niveaus“. dpa