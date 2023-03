21-Jähriger stirbt bei Autounfall nahe Werder

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall bei Werder (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Ein 18 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 21 Jahre alter Beifahrer musste am Unfallort wiederbelebt werden, er starb aber später im Krankenhaus.

Werder - Der Fahrer und zwei Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer war durch den Unfall in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Straße war knapp vier Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. dpa