24-Jähriger übersieht rote Ampel: Zwei Verletzte

„Rettungsdienst“ steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Rostock sind zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 24-Jähriger habe am Dienstagnachmittag eine rote Ampel übersehen und sei deshalb auf einer Kreuzung mit einem 42-Jährigen und dessen Wagen kollidiert, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Der 24-Jährige habe leichte, der 42-Jährige schwere Verletzungen erlitten.