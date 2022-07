25 Crews bei inklusiver Segel-WM in Rostock am Start

25 Segelcrews aus sieben Nationen haben für die Weltmeisterschaft im inklusiven Segeln vom 24. bis 28. August in Rostock zugesagt. Das teilte Sven Jürgensen vom Organisationsteam des Norddeutschen Regatta-Vereins am Montag mit. Die Hamburger richten das sogenannte Leuchtturmprojekt mit ihrem Partner Rostocker Regatta-Verein aus. Der NRV hat die WM bereits zweimal in seinem Heimatrevier auf der Außenalster organisiert.

Rostock - Die weiteste Anreise der Segel-Duos, die aus einem Behinderten und einem Segler ohne Handicap bestehen, hat eine Crew aus Thailand. Das Duo hat die WM-Teilnahme mit Spenden im Internet finanziert.

„Solche Spitzenveranstaltungen haben Vorbildwirkung für die Inklusion im Sport und in der Gesellschaft und sind ein Aushängeschild für Rostock und für MV. Deshalb bin ich stolz darauf, dass Rostock mit seinem hervorragenden Segelrevier als Austragungsort für dieses Spitzensport-Event ausgewählt wurde“, sagte MV-Sportministerin Stefanie Drese.

Zu den deutschen Top-Athleten, die an den Start gehen, gehören Mini-Transat-Segler Lennart Burke sowie die Paralympics-Sieger Jens Kroker, Siggi Mainka und Heiko Kröger. dpa