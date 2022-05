28 Firmen laden zu Seenplatte-Jobmesse für Kriegsflüchtlinge

Mit einer Berufs- und Ausbildungsmesse wollen Firmen und die Arbeitsagentur Neubrandenburg Flüchtlinge aus der Ukraine besser integrieren und den Fachkräftemangel lindern. Die erste Messe der Region Mecklenburgische Seenplatte soll an diesem Mittwoch in Waren an der Müritz stattfinden, wie ein Sprecher der Arbeitsagentur Neubrandenburg am Montag sagte.

Waren - Angemeldet hätten sich 28 Firmen aus Industrie, IT-Branche, Handel, Schifffahrt und Verkehr, Pflege sowie Hotel- und Gastgewerbe.

Hintergrund ist nach Angaben des Leiters der Arbeitsagentur, Thomas Besse, ein Fachkräfte- und Lehrlingsmangel. So wurden in der Region zuletzt mehr als 3200 offene Stellen gemeldet, pro Monat kämen 400 bis 600 offene Stellen hinzu. Die Region brauche Zuwanderung „von Menschen mit Bleibeperspektive“, um den wachsenden Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Der Mangel gehe - demografiebedingt - vor allem auf eine zunehmend ältere Bevölkerung zurück.

Laut Landkreis sind bisher 2312 kriegsbedingt aus der Ukraine geflüchtete Frauen, Männer und Kinder an der Seenplatte gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Kreis im März 2022 bei 8,4 Prozent, in ganz MV bei 7,3 Prozent. Veranstalter der Messe sind unter anderem die Arbeitsagentur, die Gesellschaft für nachhaltige Regionalentwicklung und Strukturforschung e.V. sowie die IHK in Neubrandenburg. dpa