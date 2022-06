30 Jahre Fraunhofer-Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern

Das Wissenschaftsministerium hat die Fraunhofer-Gesellschaft anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens in Mecklenburg-Vorpommern als „strategischen und verlässlichen Partner“ bezeichnet. „Drei Jahrzehnte Spitzenforschung der Fraunhofer-Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern sind Grund für Dankbarkeit und Optimismus“, sagte Wissenschaftsstaatssekretärin Susanne Bowen laut Mitteilung des Ministeriums am Mittwoch.

Schwerin/Rostock - Die praxisnahe Arbeit der Fraunhofer-Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern sei wichtig, sagte Bowen. Dadurch werde das Land zu einer überregional wahrgenommenen Region. Die Arbeit der Fraunhofer-Gesellschaft stärke den Wissenschafts- und Technologiestandort Mecklenburg-Vorpommern. „Die jüngsten Initiativen zur Wasserstofftechnik und Smart Farming werden den Standort noch weiter stärken.“

Nach Angaben des Ministeriums wird der Fraunhofer-Ocean-Technology-Campus derzeit mit 25 Millionen Euro, das Fraunhofer-Zentrum Biogene Wertschöpfung und Smart Farming mit 20 Millionen Euro gefördert. Im Haushaltsentwurf seien zudem 4,5 Millionen Euro für die Abteilung Exther vorgesehen. „Bildung, Wissenschaft und Technologie sind Ressourcen, die wir fördern wollen“, sagte Bowen. „Nur im mutigen Wettbewerb um die besten Ideen und Köpfe werden wir nachhaltigen Wohlstand erreichen können.“ dpa