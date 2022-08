30 Jahre Lichtenhagen: Rostock gedenkt des Pogroms von 1992

Die Hansestadt Rostock erinnert im August mit vielen Ausstellungen, Lesungen und Workshops an die rassistischen Ausschreitungen im Stadtteil Lichtenhagen vor 30 Jahren. „Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen ist Teil unserer Stadtgeschichte“, sagte Rostocks amtierender Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski (SPD) am Dienstag. Das heutige Lichtenhagen sei anders als das vor 30 Jahren.

Rostock - „Dennoch müssen wir als Stadtgesellschaft aus den dramatischen Ereignissen von 1992 auch in Zukunft die Verpflichtung übernehmen, an die Tage des August vor 30 Jahren mahnend zu erinnern.“

Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Die Polizei bekam die Lage nicht unter Kontrolle. Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Zum Gedenken an das Pogrom, seine Ursachen und Folgen hätten Vereine, Institutionen und die Stadt gemeinsam mit zahlreichen Partnern ganz unterschiedliche Formate entwickelt, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Neben Filmvorführungen und Fotoausstellungen gehört auch ein Stadtrundgang durch Lichtenhagen zum Programm, bei dem viel über die Historie, die Auswirkungen und den gesellschaftlichen Umgang mit dem Pogrom zu erfahren sei.

„Für uns und alle nachfolgenden Generationen bleibt die wichtige Aufgabe, Rassismus und Hetze gegen nationale, religiöse oder ethnische Minderheiten zu verurteilen“, betonte Rostocks amtierender OB. „Dieser Teil unserer Geschichte darf sich nie wiederholen.“

Am 25. August sind Schulklassen in die Stadthalle eingeladen, um sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit historischen und aktuellen Fragen auseinanderzusetzen, die mit den Ereignissen im August 1992 in Verbindung stehen. Die Stadt richtete unter www.rostock.de/gedenken eine Internetseite ein, unter dem Termine, Veranstaltungshinweise und weiterführende Links zum Thema zu finden sind. dpa