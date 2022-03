350.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Feuer lässt alle Mieter eines Mehrfamilienhauses in Westmecklenburg die Flucht ergreifen. Bei der Ursache gibt es einen Verdacht.

Malliß - Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Malliß (Ludwigslust-Parchim) mit einem geschätzten Schaden von etwa 350.000 Euro ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Dieser richte sich gegen die Mieter der Wohnung im dritten Geschoss, in der das Feuer am Freitagabend ausgebrochen war, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Wegen des Brandes hatten alle Mieter der insgesamt acht Wohnungen das Haus am Freitagabend fluchtartig verlassen. Niemand wurde verletzt, wie es hieß. Feuerwehren konnten die Flammen zwar löschen, doch die Wohnung im dritten Geschoss brannte ganz aus und die übrigen Wohnungen wurden den Angaben zufolge durch Rauch, Feuer und Löschwasser vorerst unbewohnbar.

Die Staatsanwaltschaft setzte einen Brandgutachter ein, der das Gebäude und die Brandwohnung an diesem Montag genauer unter die Lupe nehmen soll. Ermittler prüfen zudem, wer zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wo und wann noch im Haus war. Die Mieter kamen laut Polizei vorübergehend bei Freunden und Bekannten unter. dpa