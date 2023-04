36 antisemitische Vorfälle in MV registriert

Ein Davidstern hängt an einer Wand im Gebetsraum einer Synagoge. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Die Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus DIA.MV hat erstmals einen Jahresbericht zu antisemitischen Vorfällen in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Insgesamt 36 Vorfälle seien im Jahr 2022 festgestellt worden, hieß es in dem am Mittwoch in der jüdischen Gemeinde in Schwerin vorgestellten Bericht. Dies betrifft sowohl von Betroffenen gemeldete wie auch durch die Dokumentationsstelle recherchierte Vorfälle.

Schwerin - Landesrabbiner Yuriy Kadnykov wies darauf hin, dass Antisemitismus ein Problem sei, das es immer gegeben habe. Die Jüdinnen und Juden seien damit jedoch weitgehend allein gelassen worden. Die Dokumentationsstelle sei daher wichtig, um zu zeigen, dass nicht nur Menschen jüdischen Glaubens von Antisemitismus betroffen seien, sondern es ein breites gesellschaftliches Problem sei.

Die Organisation kümmert sich um die Dokumentation und Analyse antisemitischer Vorfälle - auch solcher, die unterhalb der strafrechtlichen Relevanz liegen. Im vergangenen Jahr wurden 2 Angriffe, 5 gezielte Sachbeschädigungen, 28 Anfeindungen und Propaganda sowie 1 Massenzuschrift gezählt. Nicht festgestellt worden sind demnach Fälle extremer Gewalt sowie Bedrohungen. Ziel der Dokumentation sei es, das Dunkelfeld aufzuhellen, hieß es am Mittwoch. Fälle im Internet werden den Angaben nach nur gezählt, wenn Sie sich gegen eine bestimmte Person oder Organisation richten.

Laut DIA.MV hatte die Mehrheit der Fälle (20) einen rechtsextremen Hintergrund. Bei 6 wurde eine Verbindung zum verschwörungsideologischen Milieu gezogen. In den allermeisten Fällen - bei denen das Geschlecht bekannt ist - waren die Täter männlich. dpa