40 Hektar Waldrodung für Gewerbepark: Widerspruch eingelegt

Gegen die Rodung von zunächst 40 Hektar Wald für einen Gewerbepark an der A14 bei Grabow hat die Umweltorganisation BUND nach eigenen Angaben Widerspruch eingelegt. Die Genehmigung widerspreche dem Waldgesetz des Landes, dem Klimaschutzgesetz des Bundes sowie Naturschutzrecht, erklärte der BUND am Mittwoch in Schwerin. Die geplanten Ersatzpflanzungen könnten die Schäden nicht ausgleichen.

Grabow - Auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Mecklenburg-Vorpommern habe Widerspruch eingelegt.

Die Kleinstadt Grabow im Landkreis Ludwigslust-Parchim will auf dem Areal einen Gewerbepark errichten, der das Label „Grünes Gewerbegebiet“ bekommen soll. Die Landesregierung hat dafür eine Förderzusage über 38 Millionen Euro gegeben.

Auf Beschluss der Stadt soll das Gewerbegebiet später um weitere 90 Hektar erweitert werden. Somit würden insgesamt 130 Hektar Waldfläche gerodet und versiegelt, so die BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag.

Aus Sicht der Umweltorganisation bestehen für den geplanten Gewerbepark Alternativen an der A14 ohne Waldrodung. Die Umweltverträglichkeitsprüfung habe andere Standorte als geeigneter benannt, so Cwielag. Nach dem Landeswaldgesetz dürfe Wald nur gerodet werden, wenn Vorhaben nicht auf anderen Flächen verwirklich werden könnten.

Der geplanten Waldrodung stehe auch der gesetzliche Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland entgegen, argumentieren die Umweltschützer. Danach müssten öffentliche Planungsträger die Klimawirkungen eines Vorhabens berücksichtigen. „Die Zerstörung des Waldökosystems auf so einer großen Fläche ist in Anbetracht des Klimawandels anachronistisch“, betonte Cwielag. Das habe auch Auswirkungen auf Wasserrückhalt und Grundwasserneubildung. Der Beitrag des Waldes zu Hitzeminderung und Kaltluftentstehung gehe verloren. dpa