43-jähriger Daniel Geiss neuer Chef der Philharmonie

Der Dirigent und Cellist Daniel Geiss (43) wird im September 2023 neuer Generalmusikdirektor der Neubrandenburger Philharmonie. Er trete die Nachfolge von Sebastian Tewinkel an, teilte die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Donnerstag mit. Tewinkel war seit 2015 Generalmusikdirektor in Neubrandenburg. Er wollte nach früheren Angaben seinen Vertrag nicht noch einmal verlängern.

Neubrandenburg - Nachdem in den vergangenen Monaten zahlreiche Anwärter zum Vordirigat geladen waren, habe sich das 68-köpfige Orchester nun mit einer deutlichen Mehrheit für den gebürtigen Essener Geiss als neuen Generalmusikdirektor entschieden, so die Theater und Orchester GmbH. Er studierte den Angaben zufolge an der Indiana University Bloomington in den USA Dirigieren, Violoncello und Kammermusik.

Neben seiner Tätigkeit als Cellist, unter anderem im Orchester der Bayreuther Festspiele, sei Geiss seit nahezu zwei Jahrzehnten als Dirigent aktiv. Er leitete demnach unter anderem das Gürzenich-Orchester Köln, die Philharmonie Südwestfalen und das Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks. Seit mehreren Jahren wirke Geiss als Künstlerischer und Musikalischer Leiter des Belgrade Chamber Orchestra sowie als Dirigent des BrixenClassics Festivals.

Zum Sommer 2023 wird mit dem 45-jährigen Maik Priebe zudem ein neuer Schauspielchef bei der Theater und Orchester GmbH beginnen. dpa