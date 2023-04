450.000 Euro Schaden durch Feuer in Firmenhalle

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Feuer in einer Firmenhalle ist in Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzte die Summe am frühen Dienstagmorgen auf rund 450.000 Euro. Das Feuer war am Montagabend in einer Lackierkabine der Halle ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Belüftungsanlage in Brand geraten.

Boizenburg/Elbe - Ein 36 Jahre alter Mitarbeiter wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Es werde von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen, teilte die Polizei mit. dpa