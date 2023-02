48.000 junge Menschen können Energiepauschale beantragen

Geldscheine im Wert von fünf, zehn, zwanzig, fünfzig und hundert Euro stecken in einem Geldbeutel. © picture alliance / Lino Mirgeler/dpa/Illustration

Bis zu 48.000 junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können bald die Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beantragen. Das bundesweite Online-Antragsverfahren startet nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten am 15. März. „Ziel ist ein schlankes und vor allem schnelles Verfahren - sobald der Antrag auf der bundesweiten zentralen Plattform gestellt ist, sollen Bearbeitung und Auszahlung automatisiert erfolgen“, erklärt Wissenschaftsministerin Bettina Martin.

Rostock - Für die Beantragung benötigen die Studierenden und Fachschüler entweder eine Bund-ID und einen Online-Ausweis oder ein Elster-Zertifikat. dpa