500 Tonnen Müll illegal an Straßen entsorgt

Teppichböden, Kühlschränke, Bauschutt, Verpackungsmüll: Schätzungsweise 500 Tonnen Abfall sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern illegal an den Bundes- und Landesstraßen entsorgt worden. Besonders betroffen seien Straßenabschnitte an Parkplätzen, Fast-Food-Restaurants, Einkaufparks und Autobahnzubringern, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Rostock mit.

Rostock - Allein im Bereich der Straßenmeisterei Ludwigslust seien im vergangenen Jahr knapp 25 Tonnen Abfall eingesammelt worden, hieß es. „Hochgerechnet auf die 25 Straßenmeistereien der Straßenbau- und Verkehrsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern wurden rund 500 Tonnen Abfall unsachgemäß an den Bundes- und Landesstraßen entsorgt.“

Landesweit seien mehr als zwei Millionen Euro für die Reinigung der Gräben, Mulden, Seitenräume sowie Park- und Rastanlagen ausgegeben worden. Ein Großteil der Kosten entfalle dabei auf die Beseitigung achtlos weggeworfenen Mülls.

Die Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommern ist nach eigenen Angaben für mehr als 1900 Kilometer Bundesstraßen und etwa 3300 Kilometer an Landesstraßen zuständig. Hinzu kämen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen 1250 Kilometer Kreisstraßen. dpa