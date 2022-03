73 Aussteller aus vier Ländern bei erster Baumesse 2022

Mit 73 Ausstellern aus vier Ländern startet an diesem Freitag in Neubrandenburg die erste Baumesse 2022 in Mecklenburg-Vorpommern. Schwerpunkte der „Bauen & Sanieren - Eigenheim“ sind die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen beim Hausbau und barrierefreie Bäder, wie Juliana Bogar als Sprecherin der Neue Messe Rostock GmbH am Donnerstag sagte. Es seien mehr Aussteller als in den Vorjahren.

Neubrandenburg - Die Messe wird vom 4. bis 6. März ihre Türen im Neubrandenburger Jahnsportforum öffnen. Aussteller kommen aus Dänemark, Österreich, Polen und Deutschland. Der Besuch sei coronabedingt unter 2G-plus-Bedingungen möglich, wobei Gäste mit Booster-Impfung keinen Test nachweisen müssen.

„Wer jetzt baut, der möchte nachhaltig bauen“, sagte Bogar mit Blick auf die zuletzt stark gestiegenen Rohstoff- und damit auch Baupreise. So spielten Wärmepumpen und Solaranlagen eine immer größere Rolle, um unabhängiger von Erdgas zu werden. Zudem habe die Corona-Zeit vielen Leuten bewusst gemacht, wie wichtig viel Platz oder auch Grün im und am eigenen Heim ist.

Zu den Austellern gehören Immobilien- und Grundstücksanbieter mit Angeboten aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, Baufirmen und Ausrüster, aber auch Anbieter von Holzhäusern aus Dänemark, Duschwannen aus Österreich oder Zäunen aus Polen. Die Polizei sei mit Fachleuten vertreten, die etwa Tipps zum Einbruchschutz und zu Alarmanlagen geben. 2021 war die Baumesse in Neubrandenburg ausgefallen.

Die Neue Messe Rostock GmbH richtet 2022 im Herbst noch eine weitere Baumesse in Schwerin aus. In Neubrandenburg, rund 100 Kilometer nördlich von Berlin, kamen im Schnitt je 10 000 Besucher zu bisherigen Baumessen. dpa