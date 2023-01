77-jähriger Fahrschüler fährt unter Anleitung der Frau

Eine ungewöhnliche Fahrschulfahrt eines Seniors unter Anleitung seiner Frau haben Polizisten in Teterow (Landkreis Rostock) aufgedeckt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der Wagen des Mannes am Montag gestoppt. Das Auto war vorher auf der Bundesstraße 104 durch eine Fahrt in Schlangenlinien aufgefallen und gemeldet worden.

Teterow - Am Steuer saß ein 77 Jahre alter Mann aus der Nachbarstadt Malchin, auf dem Beifahrersitz seine 82-jährige Frau. Kurz vor dem Anhalten in Teterow hatte der Fahrer vor den Augen der Polizei noch kurz zurückgesetzt und ein anderes Auto gerammt.

Die Beamten staunten über die Erklärung: Das Paar berichtete, dass der 77-Jährige nun endlich die Fahrerlaubnis erlangen wolle und zur theoretischen Prüfung nach Rostock unterwegs sei. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Daraufhin übernahm die 82-Jährige, die einen Führerschein hat, das Steuer. Ob das Paar wirklich noch zu der Fahrschulprüfung nach Rostock gefahren ist, sei unklar. Der Fall werde der Verkehrsbehörde gemeldet. dpa