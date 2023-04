80-Jährige Fahrerin nach Frontalkollision in Lebensgefahr

Der Schriftzug „Zugang Notaufnahme“ hängt vor einem Gebäude einer Klinik. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Eine 80 Jahre alte Frau ist bei einer Frontalkollision im Landkreis Ludwigslust-Parchim lebensgefährlich verletzt worden. Ein 81-jähriger Fahrer eines Wohnmobils erlitt bei dem Unfall am Freitag schwere Verletzungen, wie die Polizei in Ludwigslust am frühen Samstagmorgen mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 81-Jährige in einer Rechtskurve das Rechtsfahrgebot missachtet und sei mit dem Kleinwagen der Frau im Gegenverkehr kollidiert.

Ludwigslust - Ihr Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Wohnwagen stieß in einen Baum. Die Feuerwehr befreite beide Verletzte aus ihren Fahrzeugen.

Die 80-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Der Wohnmobilfahrer kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Gegen ihn werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. dpa