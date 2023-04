800 Motorradfahrer bei Treffen und Ausfahrt in Mecklenburg

Zweiradfahrer verlassen auf einer Landstrasse die Kleinstadt Malchin. © Frank Hormann/dpa

In der Mecklenburgischen Schweiz haben am Samstag rund 800 Motorradfahrer an einer Ausfahrt teilgenommen. Beim 30. Mecklenburger Motorradtreffen in Malchin wurden insgesamt mehrere Tausend Fans erwartet. Die Polizei sprach von einem rund fünf Kilometer langen Motorradzug. Alles sei friedlich und unfallfrei über die Bühne gegangen.

Malchin - Das Treffen umfasst nach Angaben der Organisatoren unter anderem eine Technikschau, Biker-Gottesdienst, Wettfahrten sowie Sprünge mit Freestyle-Crossmaschinen. Die Veranstaltung, bei dem auch Umbauten von DDR-Simson-Krafträdern ausgezeichnet werden, wird von einem Malchiner Fahrzeughändler und Motorradfans der Region seit 1993 organisiert und gilt als eines der größten an der Ostsee. Das Motorsportgelände liegt am Stadtrand unweit eines Campingplatzes. dpa