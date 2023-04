81-Jährige mit Wechseltrick an Friedhof bestohlen

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte warnt vor Dieben, die Senioren an Friedhöfen bestehlen. Anlass ist ein Fall aus Neustrelitz, bei dem eine 81 Jahre alte Frau am Mittwoch Opfer eines Trickdiebs wurde, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Ein Mann habe die Frau gefragt, ob sie ein Zwei-Euro-Stück wechseln könne. Nachdem sie am Friedhofseingang in ihre Geldbörse geschaut hatte und verneinte, verschwand der Mann laut Polizei schnell.

Neustrelitz - Später bemerkte die Seniorin, dass mehrere Hundert Euro fehlten. Die Polizei fahndet nun nach einem 50 bis 60 Jahre alten Verdächtigen mit kurzen grauen Haaren, der etwa 1,70 Meter groß sein soll und mit einer dunklen Hose bekleidet war. dpa