88-Jähriger gerät mit Auto auf Spielplatz: Führerschein weg

Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist bei einem missglückten Einparkmanöver in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) über Bordstein und Fußweg auf einen angrenzenden Spielplatz gefahren. Der Wagen sei am Gerüst einer Schaukel zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag zu dem Unfall am Montagnachmittag mit. „Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Kinder auf dem Gelände, so dass niemand verletzt wurde“, erklärte ein Sprecher.

Goldberg - Die Schadenshöhe belaufe sich auf rund 3000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 88-Jährige möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. „Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen seiner auffälligen Fahrweise polizeilich in Erscheinung getreten war, stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.“ dpa