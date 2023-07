Ab Montag Zeugnis-Sorgen-Telefon für MV

Am Freitag kommender Woche gibt es Zeugnisse in den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns, ehe die Sommerferien beginnen. Für jene, die mit den Noten nicht glücklich sind, schaltet das Bildungsministerium bereits am Montag ein Zeugnis-Sorgen-Telefon.

Schwerin - Die landeseinheitliche Nummer 0385 588 7987 ist von Montag bis Samstag kommender Woche und von Montag bis Freitag der darauffolgenden Woche jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr besetzt, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Freitag mitteilte. Dieses vertrauliche Angebot habe schon vielen Schülern und Erziehungsberechtigten geholfen.

„Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, aber auch ihre Eltern wissen, dass wir ein offenes Ohr haben und ihre Sorgen ernst nehmen“, betonte Oldenburg. „In den Gesprächen mit Eltern, Kindern und Jugendlichen zeigen wir Wege auf, wie Schülerinnen und Schüler ihre Leistungen verbessern können und wie sie eventuell vorhandene Wissenslücken schließen.“ dpa