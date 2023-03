ADAC: Fast 64.000 Panneneinsätze in Mecklenburg-Vorpommern

Der Schriftzug „ADAC“ steht vor dem Gebäude des Unternehmens. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Der ADAC ist im vergangenen Jahr täglich zu durchschnittlich 175 Pannen-Einsätze in Mecklenburg-Vorpommern ausgerückt. Insgesamt waren es 63.993 Hilfeleistungen, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Das waren ein Prozent weniger Einsätze als 2021. Bei Elektrofahrzeugen, die einen wachsenden Anteil an der gesamten Fahrzeugflotte haben, gab es einen Anstieg.

Schwerin - Auch deutschlandweit nahm die Zahl der Einsätze nach ADAC-Angaben ab, was vermutlich an dem milden Wetter in Januar und Februar gelegen habe. Bei Autos war am häufigsten eine leere oder kaputte Batterie (43 Prozent) Grund für ADAC-Einsätze. dpa