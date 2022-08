Adelshochzeit der „von Mecklenburg“ in Neustrelitz

Die Residenzstadt Neustrelitz wird nach mehr als 100 Jahren wieder Schauplatz einer Adels-Hochzeit. Wie der Sprecher des Vereins Kulturgut Mecklenburg-Strelitz Rajko Lippert am Montag sagte, wird Herzog Georg Alexander zu Mecklenburg am 17. September die 29-jährige Niederländerin Hande Macit kirchlich heiraten. Beide sind seit Mitte Juni 2022 standesamtlich vermählt, so dass die Braut schon den Titel „Herzogin zu Mecklenburg“ führen darf, wie Lippert sagte.

Neustrelitz - Zur Hochzeit in der Stadtkirche Neustrelitz sind rund 200 Gäste geladen. Das Paar lebt bisher in Rotterdam, beide haben laut Lippert bürgerliche Berufe.

Der 31-jährige Bräutigam ist Sohn des Oberhauptes des Herzogshauses Mecklenburg, des 66-jährigen Georg Borwin. Dieser stammt aus der Linie Mecklenburg-Strelitz, lebt im Südwesten Deutschlands und übernahm 2001 nach dem Ende der Linie von Mecklenburg-Schwerin auch dieses Haus. Das Herzogtum Mecklenburg war von 1701 bis 1918 in Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin geteilt.

In der Region Neustrelitz und Mirow erinnern viele Gebäude und Parks an das Adelshaus, darunter die Schlösser Hohenzieritz und Mirow, wo es auch eine Fürstengruft gibt. Die Adelsfamilie verließ die Region nach Kriegsende 1945, pflegt seit 1990 wieder eine engere Bindung und hat ein Gebäude in Remplin (Mecklenburgische Seenplatte) zurückerhalten.

Der Traugottesdienst soll öffentlich sein, das Fotografieren sei während des Gottesdienstes aber nicht gestattet. Zuletzt hatte es laut Lippert 1914 eine Adelshochzeit in Neustrelitz gegeben. dpa