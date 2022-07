AfD steht allein bei Vorstoß für Landtagssitzung

Die Kostensprünge bei Erdgas und die absehbaren Preissteigerungen für Verbraucher schüren auch in Mecklenburg-Vorpommern Sorgen und Verunsicherung. Die Landesregierung versucht zu beruhigen: Eine sichere Energieversorgung stehe für sie derzeit an erster Stelle.

Schwerin - Die AfD-Fraktion findet keine Unterstützung für ihren Vorstoß, angesichts steigender Energiepreise den Landtag in der Sommerpause zu einer Sondersitzung einzuberufen. Die Spitzen der anderen Oppositionsfraktionen machten am Mittwoch in Schwerin ihre Ablehnung deutlich. „Das Thema Energiesicherheit treibt viele Menschen um, Panikmache lehnen wir aber entschieden ab“, erklärte der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers.

Wie er verwiesen auch Spitzenpolitiker von FDP und Grünen drauf, dass die Gewährleistung der Energiesicherheit Aufgabe der Bundesregierung sei. „Das ist auch der wesentliche Unterschied zum Umgang mit der Corona-Pandemie, hier lag die Zuständigkeit im Wesentlichen bei den Ländern“, machte Ehlers deutlich. Da die Bundesregierung derzeit umfassende Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung plane, sehe seine Fraktion keinen Bedarf für eine Sondersitzung des Landtags, sagte Grünen-Fraktionschef Harald Terpe.

Die AfD hatte in ihrem Schreiben an die anderen Fraktionen dafür geworben, rasch im Parlament über Vorkehrungen für eine landeseigene Strategie zur Bewältigung der drohenden Krise zu diskutieren. Ähnlich wie zuvor in den Sondersitzungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie solle der Regierung vom Parlament ein Votum mit auf den Weg gegeben werden, das Land frühzeitig auf eine mögliche Energieknappheit vorzubereiten. „Wir brauchen einen Notfallplan für Wirtschaft sowie Privathaushalte und müssen prüfen, ob landeseigene Mittel zur Abfederung der größten Härten, insbesondere für Familien und Bedürftige, bereitgestellt werden können“, erklärte der AfD-Abgeordnete Thore Stein.

Für die Einberufung einer Sondersitzung sind laut Geschäftsordnung 20 Abgeordnetenstimmen erforderlich. Die AfD stellt 14 der 79 Landtagsmitglieder.

In Mecklenburg-Vorpommern wird fast die Hälfte aller Wohnungen mit Erdgas beheizt. Damit ist Gas mit Abstand der Hauptenergieträger für die Wärmeproduktion. Infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und den damit ausgelösten Turbulenzen auf dem Welt-Energiemarkt stiegen die Gas- und Ölpreise auf Rekordwerte. An den Börsen hatten sich die Preise für Gas zum Teil versiebenfacht. Das bekommen die Verbraucher zwar nicht sofort zu spüren, doch geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass sich die monatlichen Abschlagszahlungen im kommenden Jahr mindestens verdreifachen. Solche Prognosen schüren in weiten Teilen der Bevölkerung zunehmend Sorgen und Verunsicherung.

Als stellvertretende Ministerpräsidentin stellte Bildungsministerin Simone Oldenburg (SPD) klar, dass für die Landesregierung aktuell eine sichere Energieversorgung im Winter an erster Stelle stehe. „Da gibt es keine Sommerpause bei uns“, sagte sie. Die Landesregierung stehe in engem Kontakt mit der Bundesregierung und habe auch deutlich gemacht, dass Mecklenburg-Vorpommern seinen Beitrag zur Energieversorgung von ganz Deutschland leisten werde. Dazu gehöre die Belieferung der Öl-Raffinerie in Schwedt über den Hafen Rostock und der Bau von zwei mobilen Flüssiggas-Terminals in Lubmin. Zudem solle der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden. Dabei hinkt Mecklenburg-Vorpommern allerdings seit Jahren den selbst gesteckten Zielen hinterher.

Auf mögliche Probleme bei der Energieversorgung bereite sich das Land im Rahmen der bewährten Krisenstabsstrukturen vor. „Es gibt keinen Grund zur Panik. Aber wir bereiten uns auf Herbst und Winter vor“, versicherte Oldenburg. Sie kündigte dazu auch weitere Gespräche mit der kommunalen Ebene an, unter anderem auf dem Energiegipfel, zu dem die Landesregierung im August einlade. dpa