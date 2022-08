AfD-Vorstand bekommt nicht alle Satzungsänderungen durch

Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern kann bei möglichen neuen Kontaktbeschränkungen wie etwa während der Corona-Pandemie künftig ihre Parteitage auch als Delegiertenversammlung mit einer begrenzten Zahl von Teilnehmern abhalten. Eine entsprechende Satzungsänderung fand am Samstag auf dem Parteitag in Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte) eine große Mehrheit.

Ivenack - Bislang standen Parteitage prinzipiell allen Mitgliedern offen. Das soll auch weiterhin der Regelfall sein. Die AfD hat nach eigenen Angaben in Mecklenburg-Vorpommern etwa 620 Mitglieder.

Weitere vom Vorstand initiierte Änderungen fanden nach kontroversen Debatten dagegen keine Mehrheiten. So wollte die Parteispitze in Ausnahmefällen Entscheidungen der Kreisverbände über die Nichtaufnahme von Interessenten revidieren können. Dagegen gab es von der Parteibasis massiven Widerstand.

Zudem fiel der Vorschlag durch, Ex-AfD-Mitgliedern, die sich zwischenzeitlich anderen Parteien zugewandt haben und für diese bei Wahlen angetreten sind, eine Rückkehr zu ermöglichen. Der Co-Vorsitzende der Partei, Enrico Schult, räumte ein, dass das Abstimmungsverhalten zu diesen Punkten als „Misstrauen gegenüber dem Vorstand“ gewertet werden könne, wofür es aber keinen Grund gebe. dpa