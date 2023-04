Agrarminister sieht Zukunft für Insekten als Lebensmittel

Während Insekten in Ländern wie Mexiko schon zum Alltag gehören, ist das in Europa noch ein neues Phänomen. © Jair Cabrera/dpa

Der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern sieht Lebensmittel aus Insekten künftig als Ergänzung der klassischen Nutztierhaltung. Insekten enthielten ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe wie Kupfer, Eisen, Magnesium, Mangan, Selen und Zink. „Insekten sind außerdem ein äußerst effektiver Eiweißlieferant und das bei einem sehr geringen Einsatz natürlicher Ressourcen“, sagte Till Backhaus am Montag in Roggentin bei Rostock anlässlich der Eröffnung einer Produktionsstätte für Mehlwürmer.

Roggentin - Dem Minister zufolge wird für die Produktion von 100 Gramm Insektenmasse in der Haltung eine Fläche von 0,15 Quadratmetern benötigt. Bei Hühnerfleisch sei dies mehr als doppelt so viel. Er nannte zudem mehrere Verwendungsmöglichkeiten: „Als Snack im Ganzen, wie etwa frittierte gewürzte Heuschrecken in Schokolade oder Honig, gemahlen als Insektenmehl sowie als Proteinriegel und -pulver für Sportlerinnen und Sportler.“

Bisher werden diese Produkte in Deutschland vornehmlich im Internet angeboten. Backhaus ist jedoch davon überzeugt, dass diese Produkte auch in den Regalen der Supermärkte Einzug halten. dpa