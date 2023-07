Airbeat One: Kilometerlange Autoschlangen auf Straßen

Techniker spannen bunte Planen über eine der Bühnen auf dem Flugplatz. © Jens Büttner/dpa

Tausende anreisende Festival-Besucher des Airbeat One haben am Mittwoch rund um Neustadt-Glewe und sogar auf der Autobahn 24 den Verkehr enorm beeinträchtigt. Das hat auch die Polizei überrascht.

Neustadt-Glewe - Das Elektromusik-Festival Airbeat One in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat für viele Besucher am Mittwoch mit langen Staus begonnen. Laut Polizei stauten sich die Fahrzeuge auf der Landstraße zwischen Ludwigslust und Neustadt-Glewe auf bis zu zehn Kilometern und auf der A24 an der Anschlussstelle Neustadt-Glewe aus Richtung Berlin auf bis zu fünf Kilometern Länge.

Der Anreiseverkehr habe dieses Jahr, anders als in vergangenen Jahren, später eingesetzt und dann seien sehr viele Besucher auf einmal gekommen, erklärte ein Polizeisprecher. Die meisten der 65.000 erwarteten Festivalgänger zelten am Flugplatz von Neustadt-Glewe, wo die Airbeat One stattfindet. Mittwoch war Anreisetag. Am Abend sollte die erste Party für die Camper steigen. Am Donnerstag, 16.00 Uhr, sollen sich dann die Tore zum eigentlichen Festivalgelände öffnen.

Die Polizei mühte sich, die Automassen zu lenken, und appellierte an Anreisende im Stau auf der Autobahn, ihre Fahrzeuge nicht zu verlassen. Das sei gefährlich. Daneben kontrollierten die Beamten auch stichprobenartig Autofahrer auf Drogen. Es seien einzelne Fälle von Fahren und Drogeneinfluss festgestellt worden, berichtete eine Polizeisprecherin am Nachmittag.

Airbeat One ist das zweitgrößte Event in MV nach dem Fusion-Festival. Bis Sonntag werden täglich bis zu 65.000 Besucher erwartet. Internationale Stars der Szene werden aufgeboten, darunter Paul van Dyck und Scooter. Fünf teils riesige Bühnen wurden in den letzten Wochen aufgebaut und aufwendig dekoriert. Das Motto der 20. Ausgabe des Airbeat One laute „Edition Home Germany“. Über dem Eingangsbereich wehen in langer Reihe Deutschlandfahnen. Das Dekor der Hauptbühne wird bis zum Schluss geheim gehalten.

Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge täglich mit 150 bis 200 Beamten im Schichtdienst rund um die Uhr im Einsatz. dpa