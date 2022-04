Aktionswochenende zu erneuerbaren Energien gestartet

Mit einer Informationsveranstaltung in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat der Verein „Grevesmühlen – Stadt ohne WATT“ das Aktionswochenende zu erneuerbaren Energien offiziell eröffnet. „Ziel der Landesregierung ist es, bis 2035 rechnerisch den gesamten Energiebedarf des Landes aus erneuerbaren Quellen zu decken“, sagte die Energiestaatssekretärin Ines Jesse (SPD) am Freitag in der Stadt.

Grevesmühlen - Informationen und wissensbasierte Aufklärung seien die wichtigsten Begleiter, um noch mehr Menschen auf den Weg zur Klimaneutralität über den Ausbau der erneuerbaren Energien mitzunehmen. Zur Auftaktveranstaltung kamen demnach auch 400 Schülerinnen und Schüler aus sechs Schulen der Region.

Bürger können sich von Freitag bis Sonntag bei mehr als 30 Gelegenheiten über erneuerbare Energien informieren. Es gibt Tage der offenen Tür, etwa im Batteriespeicher des Energieversorgers Wemag in Schwerin, und Vorträge zum Beispiel zur Elektromobilität in der Handwerkskammer der Landeshauptstadt. dpa