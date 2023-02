Angler geht im Rostocker Fischereihafen von Boot über Bord

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In der Nähe des Fischereihafens in Rostock ist am Samstag ein Angler von einem Boot ins Wasser gefallen. Warum der Mann über Bord ging, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Samstagmittag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Angler werde nun im Krankenhaus behandelt. Wie schwer der Mann verletzt ist, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Rostock - Auch Details zu dessen Identität waren noch unklar. dpa