Angreifer Breier verlängert Vertrag mit Hansa Rostock

2. Bundesliga

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat den auslaufenden Vertrag mit Angreifer Pascal Breier um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Der 31-Jährige geht damit in seine siebte Saison für Hansa.

Rostock - „Pascal ist ohne Frage einer der verdienstvollsten Spieler im Kader und besitzt einen enormen Stellenwert sowohl im Team als auch bei den Fans und im gesamten Verein“, sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter laut Pressemitteilung vom Donnerstag. Breier solle künftig „nicht nur in der Profimannschaft eingesetzt werden, sondern auch in unserer gerade aufgestiegenen U23“, sagte Walter. Die Rostock-Reserve spielt in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Nordost.

In der vergangenen Spielzeit kam Breier verletzungsbedingt auf nur fünf Zweitliga-Einsätze. Am letzten Spieltag traf er in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig. Für Rostock absolvierte Breier insgesamt 158 Spiele, in denen er 65 Tore erzielte und 17 Vorlagen beisteuerte. dpa