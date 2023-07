Anreisetag beim Elektro-Festival Airbeat One

Techniker spannen bunte Planen über eine der Bühnen auf dem Flugplatz. © Jens Büttner/dpa

Das Elektromusik-Festival Airbeat One, das zweitgrößte Event in MV nach der Fusion, beginnt bald in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwoigslust-Parchim). Am heutigen Mittwoch reisen die Camper an, am Abend steigt für sie die erste Party. Die Tore des Festivalgeländes öffnen sich dann am Donnerstag, 16.00 Uhr, wie ein Festivalprecher sagte.

Neustadt-Glewe - Für die Polizei ist der Mittwoch bereits ein Großeinsatztag. Bei der Anreise gehe es vor allem darum, den Verkehr zu ordnen und Rückstaus auf die A24 Hamburg-Berlin zu vermeiden, so ein Polizeisprecher. Außerdem kündigte die Polizei stichprobenartige Drogenkontrollen an. In diesem Jahr soll besonders die gefährliche Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ im Fokus stehen.

Bis Sonntag werden täglich bis zu 65.000 Feiernde auf dem Festivalgelände auf dem Sportflugplatz der 7000 Einwohner zählenden Kleinstadt Neustadt-Glewe erwartet. Mehr als 60.000 Tickets sind nach Angaben der Veranstalter bisher verkauft worden. Ausverkauft ist das Festival aber bisher nicht. Für Kurzentschlossene gebe es noch Tages- und auch komplette Festivaltickets. dpa