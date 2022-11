US-Riese Uber im Streit mit Bio-Laden aus Ostsee-Ort: „Für uns könnte das den Bankrott bedeuten“

Von: Stella Henrich

Der US-Riese Uber Technologies fordert mit seinem Anwalt einen kleinen Bio-Laden in Greifswald zum Rebranding auf.

San Francisco/Greifswald - Streitereien im Internet gibt es ja viele. Nicht nur Fake-News erregen dabei die Gemüter von Internet-Surfern. Mal sind es auch Urheberrechte von Bildern, mal gedoppelte Textpassagen ohne Quellennennung. Es soll auch Webseiten-Betreiber geben, die nichts anderes zu tun haben, als nach Verstößen auf privaten Webseiten zu suchen, um ahnungslose Nutzer vor den Richter zu zerren. Dabei ist schon manch ein Streit zwischen Goliath und David entfacht und am Ende vor Gericht gelandet. So zumindest liest sich auch der derzeitige Disput aus Greifswald.

Esther und Philippe betreiben in Greifswald einen kleinen Bio-Laden namens Uver. Alle Produkte sind unverpackt, die Kunden bringen zum Befüllen ihre eigenen Gefäße mit. Die beiden Studenten aus Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen sich bereits seit geraumer Zeit laut einem Bericht der Bild mit Umweltschutz und Müllvermeidung. Es ist so etwas wie eine Herzensangelegenheit der beiden. Nun erhielten die zwei Jungunternehmer Post von der amerikanischen Westküste – von keinem geringeren Unternehmen als dem Welt-Konzern Uber Technologies mit Sitz in San Francisco.

Der Anwalt des Konzerns wirft Esther und Philippe offenbar Markenrechtsverletzung vor. Im Schreiben heißt es dazu im Wortlaut:

Im Auftrag von Uber Technologies verlangt der Anwalt ein sogenanntes „Rebranding“ sowie die umgehende vollständige Löschung der Markeneintragung des Bio-Ladens, um eine Verwechslungsgefahr mit seiner Mandantin zu verhindern. Nach Ansicht des Anwalts seien das Zeichen „UVER“ sowohl in wortbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht stark verwechselbar mit der Marke Uber, zitiert Bild einen Auszug des Anwaltsschreibens.

Über den Welt-Konzern Uber:

Uber ist ein US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in San Francisco. Es bietet in vielen Städten der Welt Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. In Deutschland vermittelt Uber ausschließlich Fahrten an lizenzierte Mietwagenunternehmen. Das Unternehmen kämpft seit längerem bereits gegen sein „angeschlagenes“ Image. In einem Interview mit Merkur.de spricht der Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler über die Themen Zukunft der Mobilität in Deutschland, internationale Expansion, Vorwürfe zu Sexismus und Diskriminierung im Unternehmen und den Rücktritt des Firmengründers Travis Kalanick.