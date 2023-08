Anwohner passen auf: Jugendliche bei Mopedklau gestellt

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Aufmerksame Bürger haben die Polizei in Rostock auf die Spur von mehreren jungen mutmaßlichen Mopeddieben geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden die insgesamt sechs Jungen am Samstag bei Mopeddiebstählen jeweils auf frischer Tat gestellt. Demnach hatten Anwohner gemeldet, wie sich eine Gruppe von vier Tätern abends in der Südstadt an einem Kleinkraftrad zu schaffen machte.

Rostock - Die Polizei stellte die Jungen im Alter von 11, 12, 14 und 16 Jahren, als sie dabei waren, die Wegfahrsperre zu knacken. Das Quartett wurde nach Aufnahme der Personalien an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Wenige Stunden vorher hatte die Polizei bereits einen 15- und einen 11-Jährigen beim Mopeddiebstahl im Stadtteil Dierkow ertappt. Auch dieses Duo versuchte den Angaben zufolge gerade, das Moped zu starten und damit wegzufahren. In dem Zusammenhang wies der Polizeisprecher darauf hin, dass solche motorisierten Zweiräder am besten auch mit einer Diebstahlsperre ausgerüstet werden sollten. dpa