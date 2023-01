Arbeiter stürzt vom Dach und stirbt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Bauarbeiter ist am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Tessin (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Der 34 Jahre alte Mann stürzte aus bislang ungeklärter Ursache bei Arbeiten vom Dach einer Lagerhalle aus etwa sieben Meter Höhe, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort starb.

Tessin - Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa