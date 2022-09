Arbeitsgruppe des Kreises Rostock erhält Denkmalpreis

Der diesjährige Friedrich-Lisch-Denkmalpreis geht an die Kreisarbeitsgruppe Ur- und Frühgeschichte des Landkreises Rostock. Die Schweriner Kulturministerin Bettina Martin (SPD) würdigte am Sonntag in Pasewalk bei einer Festveranstaltung anlässlich des bundesweiten Tages des offenen Denkmals die Preisträger. Sie seien immer bereit, etwa bei Grabungen tatkräftig zu unterstützen, wurde Martin in einer Mitteilung zitiert.

Pasewalk - Der Friedrich-Lisch-Denkmalpreis würdigt besondere Leistungen in der Denkmalpflege und ist mit 4000 Euro dotiert. Martin würdigte auch die Nachwuchsarbeit der Arbeitsgruppe. Sie besteht den Angaben zufolge seit 1983 und kümmert sich um die Erfassung und Pflege der Bodendenkmale im Gebiet des jetzigen Landkreises Rostock und der Hansestadt Rostock.

Außerdem wurde die Auszeichnung „Denk mal! Preis für Kinder und Jugendliche“ an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 und die Lehrkräfte einer Arbeitsgruppe an der Großen Stadtschule Geschwister Scholl in Wismar vergeben. Der Preis ist mit 700 Euro dotiert.

Für den Tag des offenen Denkmals am Sonntag hatten sich in Mecklenburg-Vorpommern laut Deutscher Stiftung Denkmalschutz (DSD) über 170 Denkmale angemeldet. Interessierte waren eingeladen, viele teils sonst nicht zugängliche historische Gebäude zu erkunden und an Führungen teilzunehmen. Vielerorts gab es freien Eintritt. dpa