Arbeitsmaschine gerät in Malchin in Brand

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Eine in Brand geratene Arbeitsmaschine hat in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Hochleistungszerkleinerer für Holz- und Grünabfälle habe sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entzündet, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Die Flammen seien auf einen Holzstapel übergegangen.

Malchin - Der Sachschaden wurde auf 300.000 Euro geschätzt. dpa