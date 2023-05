Arzneimittel-Engpässe: Linke für staatliche Produktion

Medikamente

Der Linke-Politiker Torsten Koplin hat sich für eine staatliche Arzneimittelherstellung ausgesprochen, um die Versorgung in Deutschland wieder langfristig sicherstellen zu können. Die bisherigen Bestrebungen des Bundes, die heimische Industrie zum Aufbau eigener Kapazitäten zu bewegen, reichten nicht. „Wir sehen da die öffentliche Hand in der Pflicht.

Schwerin - Wir sagen: Wirkstoffproduktion gehört auch nach Deutschland und auch in öffentliche Hand. Weil es existenziell Daseinsvorsorge ist“, sagte Koplin am Freitag im Landtag in Schwerin.

Verstaatlichung sei kein Allheilmittel, entgegnete die CDU-Abgeordnete Katy Hoffmeister. Ihre Fraktion hatte die Debatte im Landtag angesichts der Engpässe in der Arzneimittelversorgung initiiert. Der Antrag, mit dem die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns unter anderem dazu aufgefordert wurde, Anreize für die Ansiedlung von Wirkstoff- und Arzneimittelproduzenten im Land zu setzen, fand keine Mehrheit. Laut Hoffmeister bestehen in Deutschland derzeit Lieferengpässe für etwa 480 Medikamente, darunter Antibiotika und Fiebersäfte für Kinder.

Die Landesregierung hat nach den Worten von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nur sehr begrenzten Einfluss, diese Mangellage zu beheben. Schnelle Abhilfe sei angesichts der über Jahrzehnte hinweg aus Kostengründen betriebenen Produktionsverlagerung nach Asien zudem schwierig.

Drese verwies darauf, dass wegen des bundesweiten Mangels an Antibiotikasäften für Kinder Apotheken und Großhändler in Mecklenburg-Vorpommern seit Anfang Mai Medikamente importieren dürfen, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales habe dazu eine Allgemeinverfügung erlassen.

Die Situation der Arzneimittelversorgung soll Thema beim Bund-Länder-Treffen der Gesundheitsminister am 23. Mai sein. Auch Drese sprach sich dafür aus, mittel- und langfristig wieder mehr Medikamente in Europa zu produzieren. dpa